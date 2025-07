POL-CUX: Ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/Dorum. Am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, wurde in Dorum ein E-Scooter kontrolliert. Er war den Einsatzkräften aufgefallen, da kein Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Die ...

mehr