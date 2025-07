Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte im Bereich Wurster Nordseeküste und der BAB27 ++++ Verkehrsunfälle in Geestland und auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, wurde in Dorum ein E-Scooter kontrolliert. Er war den Einsatzkräften aufgefallen, da kein Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde dem 27 Jahre alten Fahrzeugführer aus der Wurster Nordseeküste untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

BAB27/Loxstedt. Ein ebenfalls 27-jähriger Fahrer eines Pkw wurde auf der Autobahn 27, Parkplatz Nesse Ost, kontrolliert. Während der Kontrolle gab der Fahrzeugführer an, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und auch dieser Verkehrsteilnehmer musste seine Fahrt an der Kontrollstelle beenden. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

++++

Geestland/Kührstedt. Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr am Montagmorgen aus einer Grundstückseinfahrt in der Dorfstraße in 27624 Geestland, Ortsteil Kührstedt, auf die Fahrbahn und übersah hierbei eine vorbeifahrende Fahrradfahrerin, die mit ihrem Fahrrad- Anhängergespann auf dem Gehweg fuhr. Der Pkw stieß leicht gegen den Anhänger, sodass dieser umfiel. Die Fahrradfahrerin und ihre zwei Kinder in dem Anhänger wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Um 10:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Wulsdorf und Bremerhaven-Geestemünde. Ein 50-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Stade verwechselte nach derzeitigem Ermittlungsstand, im Bereich der dortigen Baustelle, den Seitenstreifen mit einem Beschleunigungsstreifen. Beim Einordnen auf den Hauptfahrstreifen übersah er den dort befindlichen Lkw und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw gegen die Mittelschutzplanke geschleudert und kam hier entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der 50-jährige und seine drei Mitfahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Auch der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden und die Autobahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw gesperrt werden.

Ebenfalls auf der Autobahn 27, zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Neuenwalde, verlor gegen 08:30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Gegenstand, vermutlich eine Dachluke eines Wohnanhängers/Wohnmobils. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Molbergen konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhr diesen Gegenstand. Durch das Überfahren entstand ein Schaden an dem Reifen, sodass eine Weiterfahrt nicht möglich war und der Transporter abgeschleppt werden musste.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es gegen 15:30 Uhr. Eine 20-jährige Verkehrsteilnehmerin war mit ihrem Gespann, einem PKW Mercedes und einem Wohnanhänger auf der Autobahn 27, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Zentrum und Bremerhaven-Überseehäfen, unterwegs. Aufgrund einer überhöhten Geschwindigkeit schaukelte sich der Anhänger auf, das Gespann kollidierte mit der Mittelschutzplanke, der Wohnanhänger löste sich vom Zugfahrzeug und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Autobahn vollgesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise auch hier niemand.

