Polizei Wuppertal

POL-W: SG Tragischer Verkehrsunfall in Solingen - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Montag (16.06.2025, 10:35 Uhr) kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in Solingen. Ein 25-jähriger Motorradfahrer war mit einem Bus und einem Stromkasten zusammengestoßen und an seinen Verletzungen gestorben. (s. Pressemeldung vom 18.06.2025:" SG Schwerer Verkehrsunfall in Solingen") Um die Ermittlungsarbeit zu unterstützen bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Zeugen, die den Ablauf und den Zeitraum vor dem Unfall schildern können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell