POL-W: W Unfall in der Kohlfurth - mehrere Verletzte

Wuppertal (ots) - Heute Morgen (16.06.2025, 10:35 Uhr) kam es in Solingen zu einem tragischen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 25-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Remscheider Straße unterwegs. Als er den Linienbus eines 57-Jährigen überholen wollte, kam es zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. In der Folge prallte der junge Mann gegen einen Stromkasten. Der Rettungsdienst brachte ihn in ...

