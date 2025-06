Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerer Verkehrsunfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (16.06.2025, 10:35 Uhr) kam es in Solingen zu einem tragischen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 25-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Remscheider Straße unterwegs. Als er den Linienbus eines 57-Jährigen überholen wollte, kam es zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. In der Folge prallte der junge Mann gegen einen Stromkasten. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er an den Folgen seiner Verletzungen verstarb. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Unfallursache aufzuklären.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell