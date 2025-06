POL-W: W Unfall auf der Nordbahntrasse - Radfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Am späten Sonntagabend (15.06.2025, gegen 23:20 Uhr) kam es auf der Morsbachtalstraße (zwischen den Einmündungen Haster Aue und Breitenbruch) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 19-jähriger Remscheider fuhr mit seinem Audi A3 auf der Morsbachtalstraße in Richtung Müngsten. In einer Rechtskurve nach der Einmündung zur Haster Aue kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte ...

mehr