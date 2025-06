Polizei Wuppertal

POL-W: W Vermisste Jugendliche - Polizei bittet um Mithilfe

Wuppertal (ots)

Seit heute Morgen wird aus Vohwinkel die 16-jährige Makwaya Q. vermisst. Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 07:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Vohwinkel gesehen. da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Mithilfe. Die Vermisste hat schwarzbraunes, brustlanges Haar und eine dunkle Hautfarbe. Sie trug zuletzt einen schwarzen Jogginganzug mit einem weißen Streifen und eine hellblaue Jeansjacke. An den Füßen trug sie orangefarbene oder weiße Schuhe der Marke "Nike". Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell