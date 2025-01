Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad aus Keller gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Fahrraddiebe haben sich in den vergangenen Tagen in der Pariser Straße "bedient". Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses stellte am Sonntagvormittag fest, dass sich unbekannte Täter an seinem Kellerabteil zu schaffen gemacht haben. Sie verbogen mit roher Gewalt die Tür des Abteils, so dass die Verriegelung trotz Vorhängeschloss geöffnet werden konnte. Dann drangen sie in den Abstellraum ein und holten das dort abgestellte Fahrrad heraus.

Gesucht wird deshalb nun nach einem Herren-Mountainbike der Marke "Prophete". Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Auch die genaue Tatzeit ist unklar. Sie liegt zwischen dem 19. und 26. Januar.

Hinweise auf verdächtige Personen oder das Fahrrad bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 melden. |cri

