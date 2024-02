POL-GF: Unfall auf Parkplatz

Wittingen (ots) - Die Polizei Wittingen sucht zu zwei Einbrüchen Zeugen, beide Taten ereigneten sich am 08.02.2024. Im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr gelangten Unbekannte durch eine Zugangstür in ein Nebengebäude auf einem Grundstück am Salzwedeler Weg in Wittingen, Ortsteil Vorhop. In diesem brachen sie eine Zimmertür auf und gelangten so in den Wohnbereich. Den bisherigen Erkenntnissen nach bemerkten die ...

