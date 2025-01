Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht nach Spiegelkracher

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Außenspiegel zweier Autos sind am Samstagabend auf der L363 zwischen Queidersbach und Linden aneinander gekracht. Wie ein 36-jähriger Mann einen Tag später bei der Polizei meldete, war er mit seinem VW Passat in Richtung Linden unterwegs, als ihm hinter einer Kurve ein Pkw entgegenkam, der zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr, so dass die Spiegel auf der Fahrerseite gegeneinander stießen.

Während der VW-Fahrer bei der nächsten Gelegenheit seinen Wagen wendete, um dem anderen Fahrzeug zu folgen, machte sich der Unfallgegner aus dem Staub. Er konnte nicht mehr eingeholt werden.

Am Passat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ob das andere Auto auch beschädigt wurde, konnte der 36-Jährige nicht sagen. Aufgrund der Dunkelheit war ihm auch keine Beschreibung des Pkw möglich. An die genaue Unfallzeit konnte sich der Mann einen Tag später auch nicht mehr erinnern - sie liege zwischen 18 und 20 Uhr.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen und bittet um Hinweise auf einen Pkw, der am Samstagabend auf der L363 unterwegs war und dessen Außenspiegel auf der Fahrerseite möglicherweise jetzt beschädigt ist. Informationen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell