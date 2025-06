Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Werbetafel an Bushaltestelle beschädigt: Anzeige gegen 39-Jährigen

Offenbach (ots)

(lei) Dem Vorwurf der Sachbeschädigung muss sich seit Freitag ein 39-Jähriger erwehren, nachdem er in der Berliner Straße eine Werbetafel an einer Bushaltestelle beschädigt haben soll. Der Offenbacher, so die Angaben einer Zeugin, hatte gegen 15.10 Uhr an der Haltestelle "Kaiserlei-Ost" die Scheibe der Anzeigetafel mit den Händen zerstört. Die verständigte Polizei nahm in der Folge die Anzeige auf und den Tatverdächtigen fest. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Offenbach, 03.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell