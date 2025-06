Halver (ots) - Ein am Montagabend bei einem Unfall auf der B229 bei Halver-Ennepe verletzter Motorradfahrer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Der 31-jährige Recklinghäuser führte nach jetzigem Erkenntnisstand der Polizei eine Gruppe von Motorradfahrern an, die gegen 19.50 Uhr in Richtung Halver unterwegs waren. Drei vor der Gruppe fahrende Pkw verringerten ihre ...

