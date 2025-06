Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer nicht mehr in akuter Lebensgefahr - Suche nach Zeugen

Halver (ots)

Ein am Montagabend bei einem Unfall auf der B229 bei Halver-Ennepe verletzter Motorradfahrer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Der 31-jährige Recklinghäuser führte nach jetzigem Erkenntnisstand der Polizei eine Gruppe von Motorradfahrern an, die gegen 19.50 Uhr in Richtung Halver unterwegs waren. Drei vor der Gruppe fahrende Pkw verringerten ihre Geschwindigkeit. Die Motorradfahrer setzten zum Überholen an. Der Recklinghäuser zog links an den hinteren beiden Pkw vorbei. Die vordere Pkw-Fahrerin bog genau in dem Augenblick, als der 31-jährige Motorradfahrer auch sie überholen wollte, nach links in die Straße Ennepe ab. Das Motorrad rammte ihren Passat. Der Recklinghäuser wurde gegen einen entgegenkommenden Lkw geschleudert. Ersthelfer und Rettungsdienst versorgten den lebensgefährlich verletzten Mann. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Die 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Halver erlitt leichte Verletzungen.

Ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei aus Wuppertal unterstützte die örtlichen Kräfte bei der Beweissicherung. Das Motorrad wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht nun dringend nach weiteren Zeugen, insbesondere die Fahrzeugführer der beiden Pkw hinter dem Passat, die von dem Motorradfahrer überholt wurden. Sie werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 02353/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell