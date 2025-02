POL-IZ: 250224.3 Albersdorf: Gescheiterter Einbruchsversuch in Antiquitätengeschäft

Hohenaspe (ots) - Am Freitagabend brach ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in Hohenaspe ein. Er stahl Schmuck und entkam unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 17:00 Uhr und Mitternacht schlug der Täter die Wohnzimmerscheibe einer Erdgeschosswohnung im Sandweg ein und verschaffte sich Zugang. Er durchsuchte die Räume und entwendete Schmuck, bevor er in ...

mehr