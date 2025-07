Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch ++ 2 Verkehrsunfälle

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl

Loxstedt. Am Mittwochabend, 24.07.2025, gegen 23.15 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße ein. Die Täter gelangten über eine Leiter auf den Balkon des Hauses und hebelten hier ein Fenster auf. Im Haus wurden alle Räume nach geeigneter Beute durchsucht. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Schaden liegt nach ersten Erkenntnissen im mittleren vierstelligen Bereich.

Unaufmerksam wegen einer Zigarette - Fußgängerin verletzt

Geestland/Langen. Weil ein Autofahrer sich während der Fahrt eine Zigarette anstecken wollte, war er Unaufmerksam und übersah eine Fußgängerin, die einen Zebrastreifen überqueren wollte, und es kam zum Zusammenstoß. So geschehen gestern Nachmittag gegen 15.30 Uhr auf dem Grenzweg in Langen. Zum Glück fuhr der 27-jährige Bremerhavener mit seinem Lieferwagen nicht sehr schnell. So wurde die 69-jährige Fußgängerin aus Langen nur leicht verletzt.

Unfall beim Rechtsabbiegen - E-Scooter-Fahrer verletzt

Geestland/Langen. Gestern Nachmittag wurde kurz nach 16 Uhr ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Langen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er war auf dem Radweg der Leher Landstraße in Richtung Bremerhaven unterwegs. Ein in die gleiche Richtung fahrender 82-jähriger Autofahrer aus Bremerhaven wollte nach rechts in den Grenzweg abbiegen. Er übersah den jungen Mann und es kam zum Zusammenstoß. Der 17-jährige wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

