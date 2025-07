Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle und weitere Verkehrsdelikte im Landkreis mit Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Auffahrunfall auf der Autobahn

Loxstedt. Am Freitag, gegen 12 Uhr, kam es auf der A27 im Bereich der Anschlussstelle Stotel zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 53jähriger Duisburger wollte einer Verkehrsteilnehmerin das Wechseln vom Beschleunigungs- auf den Hauptfahrstreifen ermöglichen, dazu bremste er seinen Pkw stark ab. Ein dahinterfahrender 53jähriger Bremer sowie eine folgende 48jährige Bremerin konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf den jeweils Vorausfahrenden auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

++++++++++++++++++++++++++++

PKW prallt gegen Baum, Fahrer wird lebensgefährlich verletzt

Wurster Nordseeküste/Misselwarden. Am Freitagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, kam es auf der Engbütteler Straße (K68) zwischen Misselwarden und Padingbüttel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25jähriger PKW-Fahrer aus Bremerhaven verlor in einer Kurve alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und streifte zunächst einen Baum, wurde daraufhin zurückgeschleudert und kollidierte schließlich frontal mit einem weiteren Baum. Das Fahrzeug kam auf der Seite liegend in einem Maisfeld zum Stehen. Der Fahrer wurde durch die Wucht des Unfalls aus dem Fahrzeug geschleudert und kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die betroffene Kreisstraße 68 wurde für die Dauer der umfangreichen Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergung des Unfallfahrzeuges komplett gesperrt.

++++++++++++++++++++++++++++

Zusammenstoß zwischen Leichtkraftrad und PKW

Geestland/Imsum. Am Freitagabend beabsichtigte ein 39jähriger Geestländer, mit seinem Pkw in Imsum auf ein Grundstück aufzufahren. Ein mit einem Leichtkraftrad herannahender 19jähriger Bremerhavener übersah das Abbiegemanöver und wollte rechts an dem Pkw vorbeifahren. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge, wobei der junge Leichtkraftradfahrer leicht verletzt wurde. Die Polizei Geestland schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf ca. 19000 Euro.

++++++++++++++++++++++++++++

Ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Wingst. Am Samstagmittag kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor in Altkehdingen einen Pkw. Hierbei stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer aus Ihlienworth nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus war der PKW nicht mehr versichert, sodass die Beamten die amtlichen Kennzeichen noch vor Ort entsiegelten, die Weiterfahrt untersagten und zwei Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer einleiteten.

++++++++++++++++++++++++++++

Urkundenfälschung bei Rollerkontrolle

Hemmoor. Am Samstagabend wurde ein 18-jähriger Hemmoorer mit seinem 45 km/h Roller auf der Stader Straße kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Roller zwar ordnungsgemäß versichert war, aber an diesem Versicherungskennzeichen angebracht wurden, welche hierfür nicht vorgesehen und abgelaufen waren. Da diese Kennzeichen jedoch bewusst in der Versicherungsfarbe des aktuellen Kalenderjahres (grün) gewählt wurden, waren diese geeignet, zur Täuschung im Rechtsverkehr zu dienen. Trotz des vorhandenen Versicherungsschutzes wurde deshalb gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren aufgrund Urkundenfälschung eingeleitet. Darüber hinaus muss dieser mit einem Bußgeld rechnen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

++++++++++++++++++++++++++++

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Geestland/Langen. Am Samstagmorgen kam es gegen 08:30 Uhr in der Leher Landstraße 6, in Langen, auf dem Supermarktparkplatz beim Lindenhofcenter zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Zeuge machte die Marktmitarbeiter auf einen schwarzen Pkw aufmerksam, welcher beim rasanten Ausparken ein Schild angefahren hatte. Anschließend nahm er einem weiteren Pkw die Vorfahrt, bevor er davonfuhr. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem schwarzen Pkw machen können, sich bei der Polizei in Geestland (04743-9280) zu melden.

