Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (30.01.2025), gegen 18:10 Uhr, war eine 19-jährige Autofahrerin auf der Sternstraße in Richtung Brunckstraße unterwegs. An der Einmündung zur Industriestraße hielt sie verkehrsbedingt an. Ein 62-jähriger Autofahrer, der in selber Richtung hinter der 19-Jährigen fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf das stehende Auto auf. Die 19-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell