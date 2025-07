Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tauchunfall im Kreidesee

Cuxhaven (ots)

Hemmoor - Tauchunfall im Kreidesee

Am Sonntag, den 27.07.2025 kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Tauchunfall mit zwei beteiligten Tauchern am Kreidesee in Hemmoor. Ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis Leer führte aus einer Tiefe von ungefähr 24 Metern einen unkontrollierten Notaufstieg aus und verunfallte. Seine 53-jährige Tauchpartnerin folgte ihm und verunfallte ebenfalls. Dekompressionspausen waren bei dieser Tiefe bzw. Dauer des Tauchgangs noch nicht erforderlich, jedoch wurde der Notaufstieg in zu großer Geschwindigkeit durchgeführt. Während beide Taucher zunächst ansprechbar waren, verschlechterte sich der Gesundheitszustand des männlichen Tauchers zunehmend. Dieser wurde schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Sachsen-Anhalt überführt. Die weibliche Taucherin wurde leicht verletzt mittels Rettungstransportwagen in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Aufgrund der Sommerferien und des Wochentags war der Kreidesee stark durch Besucher frequentiert. Des Weiteren waren Pressevertreter aus örtlichen und überörtlichen Medien vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell