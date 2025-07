POL-CUX: Kinder als Tatverdächtige nach Körperverletzung ermittelt

Cuxhaven (ots) - Hemmoor - Tauchunfall im Kreidesee Am Sonntag, den 27.07.2025 kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Tauchunfall mit zwei beteiligten Tauchern am Kreidesee in Hemmoor. Ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis Leer führte aus einer Tiefe von ungefähr 24 Metern einen unkontrollierten Notaufstieg aus und verunfallte. Seine 53-jährige Tauchpartnerin folgte ihm und verunfallte ebenfalls. Dekompressionspausen waren bei dieser Tiefe bzw. Dauer des Tauchgangs noch nicht ...

