POL-LB: Magstadt: Telefonbetrüger erfolgreich

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (18.06.2025) brachen noch unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen ein. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür des Geschäftes auf und konnten sich so Zutritt ins Innere verschaffen. Im Verkaufsraum brachen sie die Kasse auf und stahlen das enthaltene Bargeld in dreistelliger Höhe. Außerdem entwendeten sie ...

