POL-CUX: Rind nach Verkehrsunfall verendet

Cuxhaven (ots) - Geestland. Am Dienstag, 29.07.2025, gegen 17.35 Uhr, kam es in Langen in der Leher Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 11-jähriges Kind aus Bremerhaven übersah mit seinem Fahrrad, aufgrund von Unachtsamkeit, den ordnungsgemäß geparkten BMW einer 31-jährigen Bremerhavenerin. Das Kind touchierte mit seinem Fahrrad den Pkw und stürzte. Das Kind verletzte sich bei dem Unfall leicht. Am Pkw und am ...

mehr