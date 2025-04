Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250415- 0400 Frankfurt- Seckbach: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ma) Seit heute (15. April 2025) wird die 32-jährige Cennet D. aus Frankfurt- Seckbach vermisst. Frau D. ist geistig beeinträchtigt und weder in der Lage, sich zu verständigen, noch sich räumlich zu orientieren. Sie wurde letztmalig heute Morgen gegen 06:30 Uhr in ihrer Pflegeeinrichtung in Seckbach gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Cennet D. in einer hilflosen Lage befindet.

Frau D. kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 150 - 160 cm groß, kindliche Statur, schwarze schulterlange, gelockte Haare; sie ist mit einem Schlafanzug bekleidet und trägt rosafarbene Schuhe der Marke "Crocs"

Ein Lichtbild der Vermissten ist dem nachfolgenden Link zu entnehmen:

https://k.polizei.hessen.de/1849861996

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

