POL-SO: Einbrecher unterwegs

Warstein (ots) - In der Zeit zwischen dem 13. Dezember, 11 Uhr und dem 14. Dezember, 14:10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bilsteinstraße ein. Die Unbekannten verschafften sich zunächst über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zum Haus und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter Goldschmuck und entfernten sich nach dem Einbruch in ...

mehr