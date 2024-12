Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: PKW-Fahrer flüchtet von der Unfallstelle - 1 Person leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Am vergangenen Freitag, kam es um 11.30 Uhr an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Unionstraße in Lippstadt zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Zur Unfallzeit beabsichtigte eine 37 Jahre alte Düsseldorferin mit ihrem Pkw vom Konrad-Adenauer-Ring nach links auf die Unionstrasse abzubiegen. Nach eigenen Angaben habe die Ampel für sie Grünlicht gezeigt. Plötzlich sei ihr ein, aus ihrer Sicht von links kommender PKW in die Seite gefahren. Hierbei habe es sich um einen Kleinwagen der Marke VW gehandelt. Zunächst seien beide Fahrzeuge zur Seite gefahren. Der männliche Fahrzeugführer sei dann jedoch einfach in sein Fahrzeug gestiegen und habe sich von der Unfallstelle entfernt, ohne die erforderlichen Angaben zu seiner Person zu machen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 37-jährige Frau leichtverletzt. Zudem entstand an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0241-91000 bei der Polizei zu melden. (RS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell