Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Überfall auf Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend überfiel ein bislang unbekannter Täter einen Getränkemarkt an der Castroper-Straße.

Der vermummte Mann sprach einen Angestellten kurz vor 19 Uhr vor dem Ladenlokal an. Er forderte ihn auf zur Kasse zu gehen, hier nahm er eine Schusswaffe in die Hand. Anschließend forderte er von dem Angestellten Bargeld und Zigaretten. Der Angestellte händigte die Beute aus, anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Angestellte blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,70m groß, sehr schlank, braune Augen und dunkle Augenbrauen, sprach deutsch ohne Akzent, komplett schwarz bekleidet, Sweatjacke von Nike, trug Kapuze auf dem Kopf und ein Tuch vor dem Mund

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell