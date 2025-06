Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann bei Unfall tödlich verletzt - zwei Autos kollidieren mit Hauswand

Recklinghausen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der vergangenen Nacht sind zwei Autos gegen eine Hauswand geprallt.

Vor Ort trafen Polizei und Rettungskräfte zunächst auf fünf Männer mit schweren und teils lebensgefährlichen Verletzungen. Ein Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren die Autos gegen 02:10 Uhr auf der Straße Hochfeld. In Höhe des Kreisverkehrs mit der Suderwichstraße/Esseler Straße/Sachsenstraße kamen die Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und prallten gegen die Wand eines Wohnhauses. Dabei wurden die Fahrzeuge und das Haus massiv beschädigt.

Noch am Morgen meldete ein Zeuge bei der Polizei zwei weitere Männer mit schweren Verletzungen. Sie konnten im Nahbereich des Unfalls angetroffen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass sich die beiden Männer auch in den beiden Fahrzeugen befunden haben könnten.

Die beiden Fahrzeuge sind nach ersten Erkenntnissen gestohlen worden - sie wurden beschlagnahmt.

Kurze Zeit vor dem Unfall wurde ein Einbruch in Datteln gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Männer aus den Unfallfahrzeugen in den Einbruch in Datteln verwickelt sein könnten. Die Ermittlungen zu dem Einbruch, dem Unfallhergang und den möglichen Zusammenhängen dauern an.

Der Unfall wurde durch ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aufgenommen. Die Unfallstelle ist voraussichtlich noch bis ca. 12:00 Uhr gesperrt.

Die Bewohner des Wohnhauses blieben unverletzt.

