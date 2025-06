Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten/Gladbeck: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf dem Theo-Kleppe-Weg wurde am Wochenende in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagmorgen eine Terrassentür auf, um ins Gebäude zu gelangen. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und erbeuteten diversen Schmuck.

Dorsten:

Am Pfingst-Wochenende wurde in eine Schule auf der Bismarckstraße eingebrochen. Auf den ersten Blick wurde nichts gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen eine Scheibe (mit einem Pflasterstein) eingeworfen und gelangten so in die Lehrerbücherei. Weitere Veränderungen im Schulgebäude wurden bislang nicht festgestellt.

Gladbeck:

Unbekannte Täter sind am Wochenende bei einer Firma Am Wiesenbusch eingebrochen. Sie wuchteten das Zufahrtstor auf und gelangten so auf das Gelände. Anschließend hebelten die Täter eine Tür zu einer Fertigungshalle auf und erbeuteten hochwertige Werkzeuge. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag (06.06., 16.30 Uhr) und Dienstagmorgen (10.06., 5.40 Uhr).

Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Angaben zu Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

