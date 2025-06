POL-RE: Waltrop: Autos stoßen auf Landstraße zusammen

Recklinghausen (ots) - Bottrop: Auf dem Theo-Kleppe-Weg wurde am Wochenende in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagmorgen eine Terrassentür auf, um ins Gebäude zu gelangen. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und erbeuteten diversen Schmuck. Dorsten: Am Pfingst-Wochenende wurde in ...

mehr