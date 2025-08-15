Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Lkr. Rottweil) - Polizei nimmt Mann in Gewahrsam (14.08.2025)

Dornhan (ots)

Am Donnerstagabend hat die Polizei in der Schillerstraße einen 40-Jährigen in Gewahrsam genommen, nachdem er in einer Gemeinschaftsunterkunft aggressiv aufgetreten war.

Der Mann meldete gegen 20.15 Uhr per Notruf eine Auseinandersetzung zwischen ihm und weiteren Bewohnern. Polizeibeamte trafen ihn vor der Unterkunft an. Da er deutlich alkoholisiert und weiterhin aggressiv war, entschieden die Beamten, ihn zum Schutz aller Beteiligten in Gewahrsam zu nehmen.

Der 40-Jährige kam zum Polizeirevier Oberndorf, wo er nach einer Haftfähigkeitsuntersuchung bis zum frühen Freitagmorgen in einer Zelle verblieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell