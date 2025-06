BPOL NRW: Bundespolizei nimmt aggressiven 44-Jährigen in Siegen in Gewahrsam

Kleve - Weeze (ots) - Am Montagnachmittag, 23. Juni 2025 überprüfte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein einen 34-jährigen Georgier bei der Einreise aus Alicante. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Trier mit einem Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gesucht wird. Der Mann ...

