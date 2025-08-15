Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

Lkr. Tuttlingen) - Unbekannte versuchen Fallrohr von Firmengebäude zu reißen und flüchten (14.08.2025)

Gosheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen haben Unbekannte versucht, ein Fallrohr an einem Firmengebäude in der Straße "Am Forchenwald" gewaltsam aus der Verankerung zu reißen.

Ein Zeuge beobachtete gegen 0.20 Uhr, wie eine männliche Person nach dem Versuch, das Fallrohr zu entwenden, in Richtung eines abgestellten dunklen Kastenwagens rannte, auf der Fahrerseite einstieg und davonfuhr. Der Kastenwagen war eckig gebaut, ähnlich wie Lieferfahrzeuge, und hatte am Heck vier Rücklichter - jeweils zwei oben und zwei unten.

Der Mann wird als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Er rannte nach den Beobachtungen des Zeugen leicht stolpernd.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich "Am Forchenwald" oder der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zu dem Kastenwagen und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen unter Tel. 07426-1240 zu melden.

