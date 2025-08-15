PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Mercedes Sprinter aus Innenhof gestohlen (14.08.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Donnerstagmorgen haben Diebe, gegen 5 Uhr einen Mercedes Sprinter aus einem Innenhof an der Vockenhauser Straße gestohlen. Das Auto gehört einem dort ansässigen handwerklichen Betrieb und hat an den Seiten eine gelbgraue Aufschrift. Der weiße Sprinter hat das Kennzeichen VS-M-742 und wird nun von der Polizei gesucht. Hinweise zum Autodiebstahl nimmt das Polizeirevier in Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, entgegen.

