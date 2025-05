Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich zur Begegnung in der 1. Bundesliga FC St. Pauli - VfB Stuttgart- Bundespolizei zieht positive Bilanz-



Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei Ratzeburg verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 03.05.2025 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit rund 60 Einsatzkräften der Bundespolizei zur Fußballspielbegegnung FC St. Pauli - VfB Stuttgart im Einsatz. Das Millerntorstadion war nach hiesigem Sachstand mit über 29.500 Zuschauern ausverkauft. Rund 2000 Heimfans nutzen den Hamburger ÖPNV (S-Bahnen) in der An- und Abreisephase. Etwa 700 Fans vom VfB Stuttgart reisten mit DB-Zügen über den Hamburger Hauptbahnhof an und erreichten das Stadion unter Nutzung einer bereitgestellten Sonder S-Bahn unter polizeilicher Begleitung. Nach Spielende nutzte der Großteil der Auswärts-Fans unter starker polizeilicher Begleitung der Hamburger Polizei eine bereitgestellte Sonder-U-Bahn von der Station Feldstraße bis zum Hamburger Hauptbahnhof. Im Hauptbahnhof führten Bundespolizisten eine Lenkung der Fans bis zu einem vorgesehenen ICE durch.

"Das Fanverhältnis der Vereine zueinander wird als rivalisierend eingestuft. Die besondere Herausforderung bestand für die Einsatzkräfte der Bundespolizei darin, ein Aufeinandertreffen oder eine Vermischung der Risikoszenen beider Vereine im bahnpolizeilichen Bereich zu verhindern."

Die An- und Abreisephase verlief unter bundespolizeilichen Lenkungs- und Begleitmaßnahmen im bahnpolizeilichen Bereich störungsfrei. Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei gab es keine besonderen Vorkommnisse.

"Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich ging vollends auf."

Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und der DB-Sicherheit verlief auch in diesem Einsatz wiederholt sehr gut.

