Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Nebengebäude

Etzbach (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 14.05.2025, 20:00 Uhr und dem 15.05.2025, 06:00 Uhr kam es in der Dorfstraße in Etzbach zu einem Einbruch in ein Nebengebäude. Das Gebäude war mit einem Vorhängeschloß gesichert, die Täterschaft verschaffte sich durch Aufbrechen des Schlosses Zugang. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.

