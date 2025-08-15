PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Grauen Kia Sorrento zerkratzt (14./15.08.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

In den Abend- oder Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter ein auf der Straße "Im Bildstöckle" geparktes Auto beschädigt. Der Randalierer zerkratzte den auf einem Eckparkplatz abgestellten grauen Kia Sorrento und hinterließ dabei neben mehreren tiefen Kratzern einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Randalierer nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

