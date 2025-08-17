Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf (16.08.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Schaden in vierstelliger Höhe sind die Folge eines Ausparkvorganges am vergangenen Samstag in Sulz am Neckar. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen 15 Uhr rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäftes am Ende der Stuttgarter Straße. Hierbei fuhr er gegen einen abgestellten Einkaufswagen, welcher hierdurch auf einen geparkten VW Polo geschoben wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursachende von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursachenden und dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 81010, entgegen.

