Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) 87-Jähriger mit Rollator aus Pflegeheim vermisst - Polizei bittet um Mithilfe! (16.08.2025)

Aach (ots)

Die Polizei ist seit Samstagabend, 16.08.2025, auf der Suche nach einem vermissten Senior. Der 87-Jährige Werner Helmut G. ist seit etwa 18 Uhr aus einem Pflegeheim in Aach vermisst. Der Vermisste bewegt sich mit Hilfe eines Rollators fort, ist damit jedoch noch recht mobil. Er ist ca. 165 cm groß, läuft etwas gebeugt, ist schlank und hat altersbedingte graue Haare. Er war zuletzt bekleidet mit einer blauen Schlafanzugshose und einem hellen Polo-Shirt. Der 87-Jährige ist stark dement, orientierungslos und leidet an Parkinson. Eine hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden. Ein Bild von Werner Helmut G. ist unter folgendem Link im Internet veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/aach-vermisstenfahndung/

Personen, die den Senior gesehen haben, oder sonst Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07531 9950 beim Kriminalkommissariat Konstanz oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell