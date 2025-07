POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat die gesuchte 60-Jährige aus Langenhagen gesehen?

Hannover (ots) - Am Freitagvormittag, 11.07.2025, hat ein 19-Jähriger mutmaßlich vorsätzlich seine elterliche Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Linden-Mitte in Brand gesetzt. Kurze Zeit später stellte er sich der Polizei. Ein Richter schickte den 19-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen der ...

