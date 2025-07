Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneuter Einbruch bei Karls-Erlebnisdorf in Loxstedt - Ein Täter auf der Flucht gestellt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Gestern Nacht (13.07.2025) kam es gegen 23:00 Uhr zu einem erneuten Einbruch in die Räumlichkeiten bei Karls-Erlebnisdorf in Loxstedt. Die Täter verschafften sich hierbei gewaltsam Zugang zum Gebäude und versuchten den Tresor zu entwenden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte flüchteten die Täter vom Tatort. In einem angrenzenden Waldgrundsütck konnte ein 23-jähriger Bremerhavener gestellt und vorläufig festgenommen werden. Mindestens zwei weitere Tatverdächtige konnten trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, unter anderem mittels Diensthunden und Drohnen, flüchten.

Da keine Haftgründe vorlagen wurde der 23-jährige Bremerhavener nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

