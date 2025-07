Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 61-jähriger Radfahrer nach Sturz schwer verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfall geben?

Hannover (ots)

Bei einem Sturz hat sich ein 61-jähriger Radfahrer am Montag, 30.06.2025, in Hannover schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann stürzte im Stadtteil Ricklingen aus bislang ungeklärter Ursache und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Ricklingen befuhr der Radfahrer gegen 17:30 Uhr die Straße "An der Bauerwiese" in unbekannter Richtung. Beim Unterqueren der Brücke unter dem Südschnellweg stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann umgehend in ein Krankenhaus.

Möglicherweise aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen ist der Mann nicht in der Lage, sich an das Unfallgeschehen zu erinnern. Ob der Sturz allein oder in Folge eines Zusammenstoßes mit einem anderen Verkehrsteilnehmer erfolgte, ist derzeit unklar und Bestandteil laufender Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, vor allem zu den Umständen des Sturzes, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3015 zu melden. /fas,pol

