POL-H: Langenhagen: Kriminalpolizei Hannover sucht Zeugen nach schwerem Raub auf Kiosk

Hannover (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 13.07.2025, hat ein bislang unbekannter Täter einen Kiosk an der Walsroder Straße in Langenhagen überfallen und dabei einen 37-jährigen Kioskinhaber mit einem Messer an der Hand verletzt. Mit der Beute flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover betrat der Unbekannte gegen 01:10 Uhr den Kiosk. Er bedrohte den 37-jährigen Kioskinhaber mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei verletzte der Räuber den Mann, indem er ihm mit dem Messer in die Hand schnitt. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Der verletzte 37-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen dauern an.

Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er war dunkel gekleidet, sein Gesicht war verdeckt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Täters geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash

