Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 3: 75-Jährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Donnerstagvormittag, 10.07.2025, hat eine 75-jährige Frau bei einem Unfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Sie war bei Hemmingen-Arnum mit ihrem PKW mit dem LKW eines 44-Jährigen zusammengestoßen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover war ein 44-jähriger Mann aus Bad Eilsen gegen 11:44 Uhr mit seinem IVECO LKW auf der B 3 aus Pattensen kommend in Richtung Hannover unterwegs. An der Einmündung zur Göttinger Straße, welche über eine Ampelanlage verfügt, bog zeitgleich die 75-jährige Frau mit ihrem Opel Meriva auf die B 3 ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Opel von der Straße geschleudert wurde. Die 75-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde durch Rettungskräfte noch an der Unfallstelle versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Die B 3 wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf rund 35.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. /fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell