POL-H: Neustadt am Rübenberge: Zeugenaufruf nach einem mutmaßlichen krankheitsbedingten Verkehrsunfall gesucht

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 09.07.2025, hat ein 66-jähriger Fahrer aus Uetze in Neustadt am Rübenberge einen Verkehrsunfall verursacht, nachdem er mutmaßlich einen plötzlichen Krankheitsfall erlitten hatte. Das Fahrzeug kam in einem Teich zum Stillstand. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 66-Jährige mit seiner 65-jährigen Ehefrau gegen 18:50 Uhr auf der Windmühlenstraße in Richtung der Straße "Am Walle" unterwegs. Plötzlich fuhr er mutmaßlich aufgrund eines Krankheitsfalls und ohne auf Ansprache zu reagieren über den dortigen Parkplatz in Richtung des Parks am Erichsberg. Er durchfuhr ein Geländer, rollte eine Steintreppe hinunter und blieb mit seinem Pkw im Stadtwall liegen.

Der Unfall löste ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehren, der Tauchergruppen, der Polizei und der DLRG aus. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Seine Frau blieb bei dem Unfall körperlich unverletzt. Der Mazda musste geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich nach Einschätzung der Polizei auf circa 25.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, ms

