Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu Tötungsdelikt in Hemmingen-Arnum in Untersuchungshaft, Identität der Getöteten geklärt

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Nach einem Tötungsdelikt am Freitagvormittag, 04.07.2025, in einem Mehrparteienhaus in Hemmingen-Arnum (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6070290) hat das Amtsgericht Hannover für den 31 Jahre alten Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeordnet.

Darüber hinaus steht mittlerweile die zweifelsfreie Identität der Getöteten fest. Es handelt es sich um eine 26 Jahre alte Frau, die im selben Haus wie der Tatverdächtige wohnte. Beide bewohnten jedoch unterschiedliche Wohnungen innerhalb des Mehrfamilienhauses.

Die Ermittlungen des Fachkommissariats für Tötungsdelikte des Zentralen Kriminaldienstes Hannover zu den Hintergründen der Tat sowie weiteren Umständen dauern an. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell