Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-List: Streit zwischen zwei Männern endet für 37-Jährigen lebensgefährlich - Tatverdächtiger festgenommen

Hannover (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann hat am Sonntag, 06.07.2025, im Spannhagengarten in Hannover einen gleichaltrigen Mann durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei noch am Tatort festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover gerieten die beiden 37-Jährigen gegen 17:20 Uhr zunächst in der Wohnung des später verletzten Mannes in Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Dort stach der Tatverdächtige mutmaßlich mehrfach mit einem Küchenmesser auf seinen Kontrahenten ein und verletzte ihn lebensgefährlich.

Zeuginnen und Zeugen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, wählten den Notruf. Einsatzkräfte der Polizei trafen den Tatverdächtigen noch vor Ort an und nahmen ihn fest. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus. Das mutmaßlich genutzte Küchenmesser wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Die Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. /ms, fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell