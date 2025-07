Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt von Hannover: Polizei beschlagnahmt Drogen und mutmaßliches Dealgeld und vollstreckt offene Haftbefehle

Hannover (ots)

Bei einem mehrtägigen Schwerpunkteinsatz vom 30.06.2025 bis 04.07.2025 sind Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Hannover-Mitte sowie der Polizeistation Raschplatz erneut konsequent gegen den offenen Drogenhandel und begleitende Kriminalität im Innenstadtbereich vorgegangen. Hintergrund sind anhaltende Beschwerden von Anwohnenden, Gewerbetreibenden und Passanten, insbesondere im Bereich Andreaestraße/Schillerstraße, über den ungenierten und teils aggressiven Drogenhandel.

Bereits am Montag, 30.06.2025, wurden mehrere Männer im Alter zwischen 19 und 31 Jahren beim Handel mit Betäubungsmitteln angetroffen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten Kokain, Marihuana, Amphetaminen und mutmaßliches Dealgeld. Zudem wurden bei Kontrollen auch Diebstahlsdelikte aufgedeckt, darunter durch Minderjährige, sowie ein offener Haftbefehl vollstreckt.

Am Mittwoch, 02.07.2025, setzten die Einsatzkräfte ihre Schwerpunkteinsätze fort. Neben mehreren Feststellungen wegen illegalen Handels mit Marihuana und Kokain wurde auch eine Hehlerei festgestellt. Ein 46-Jähriger versuchte, auf offener Straße mutmaßlich Hehlerware in Form mehrerer Parfums zu verkaufen. Des Weiteren wurde ein 27-Jähriger, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis vorlag, festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ein weiterer mutmaßlicher Täter konnte beim Handel mit Marihuana angetroffen werden, bei dem der Verdacht des gewerbsmäßigen Handels bestand. Bei dem 52 Jahre alten Mann wurden Marihuana und 400 Euro mutmaßliches Dealgeld beschlagnahmt.

Am Donnerstag, 04.07.2025, wurden die Maßnahmen mit erneuten Kontrollen in den Andreaestraße, Schillerstraße und rund um die Georgstraße fortgesetzt. Mehrere Männer im Alter zwischen 18 und 41 Jahren wurden bei Drogengeschäften mit Marihuana und Kokain angetroffen. Bei einer Kontrolle in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade wurden bei einem 22-Jährigen über 125 Gramm Marihuana und mutmaßliches Dealgeld sichergestellt.

Im Bereich rund um das Amtsgericht Hannover fanden ebenso Kontrollen statt. Im Volgersweg / Augustenstraße wurde ein 22-Jähriger festgenommen, gegen den ein Haftbefehl wegen Diebstahls bestand. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte bei weiteren Personenkontrollen Crack, ein verstecktes Messer sowie einen Teleskopschlagstock sicher.

In der Andreaestraße entdeckte ein Polizei-Rauschgiftspürhund ein Drogenversteck mit mutmaßlichem Kokain. Neben Drogendelikten ahndeten die Beamtinnen und Beamten auch Ordnungswidrigkeiten wie öffentliches Urinieren. Außerdem führten die eingesetzten Kräfte ein verkehrserzieherisches Gespräch mit einem Autofahrer, der mehrfach den Motor seines Pkw aufheulen ließ und dadurch unnötigen Lärm verursachte.

Insgesamt wurden an den Kotrolltagen 102 Identitätsfeststellungen durchgeführt, 85 Personen durchsucht und 48 Platzverweise ausgesprochen. Die Polizei beschlagnahmte mehr als 220 Gramm Marihuana, rund 20 Gramm Kokain, fünf Ecstasy-Tabletten, knapp drei Gramm Haschisch und stellte mutmaßliches Dealgeld in Höhe von mehr als 1.000 Euro sowie mutmaßlich gestohlenes Diebesgut, darunter 50 Bekleidungsstücke, 6 Parfums und Modeschmuck sicher.

"Mit den Schwerpunkteinsätzen zeigt die Polizei Hannover erneut ihre konsequente Linie gegen den offenen Drogenhandel und begleitende Kriminalität im Innenstadtbereich", betonte Kriminalhauptkommissar Philipp Schappert. "Durch die erhöhte Präsenz und weitere gezielte Kontrollen werden wir auch zukünftig bedarfsorientiert agieren, um Straftaten zu verfolgen und nachhaltig das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken". /nash, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell