POL-H: Hannover-Groß-Buchholz: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots) - Am Freitagvormittag, 04.07.2025, ist es in einem Mehrparteienhaus im Hemminger Ortsteil Arnum zu einem Tötungsdelikt gekommen. Eine Frau wurde so schwer verletzt, dass sie trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen noch am Tatort verstarb. Einsatzkräfte nahmen einen tatverdächtigen Mann ...

mehr