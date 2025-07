Polizeidirektion Hannover

POL-H: Oberricklingen: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Raubüberfall auf Tankstelle fest

Hannover (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Samstagabend, 05.07.2025, eine Tankstelle an der Göttinger Chaussee in Hannover-Oberricklingen überfallen zu haben. Er soll unter Vorhalt einer Schusswaffe die Tageseinnahmen gefordert haben. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Tatverdächtigen noch am Tatort fest.

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Fachkommissariats für Raubdelikte im Zentralen Kriminaldienst Hannover betrat der Tatverdächtige aus Walsrode gegen 21:00 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Zunächst forderte er anwesende Kunden auf, das Gebäude zu verlassen. Anschließend trat er an die 29-jährige Angestellte aus Hannover heran, hielt bedrohlich eine Pistole vor und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Daraus griff er sich das enthaltene Bargeld.

Die zuvor geflüchteten Kundinnen und Kunden verständigten noch während des mutmaßlichen Überfalls die Polizei. Kurz darauf eintreffende Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort fest und stellten bei ihm eine Pistole sicher. Bei dieser handelte es sich um keine echte Schusswaffe. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für den Tatverdächtigen Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Hannover folgte diesem Antrag und Ordnete die U-Haft an. /ms, fas

