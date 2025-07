Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind von Unbekanntem in Stadtbahn unsittlich berührt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag (02.07.2025) in einer Stadtbahn ein Kind im Vorschulalter in den Intimbereich gefasst. Das Mädchen saß gegen 17.20 Uhr in der Stadtbahnlinie U15 Richtung Ruhbank in einer Vierersitzgruppe. Zeugen stiegen an der Haltestelle Friedrichswahl ein und beobachteten, wie ein Mann sich neben das Mädchen setzte, dieses berührte und ihr in den Intimbereich fasste. Am Hauptbahnhof stieg das Mädchen und der Unbekannte aus. Der Mann war zirka 40 Jahre alt und hatte ein Tattoo am Oberarm. Er hatte kurze, braune Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem bunten Oberteil. Zeugen, insbesondere eine Frau, die den Unbekannten ansprach, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell