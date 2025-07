Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kleidung und Wertgegenstände geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Dienstagmorgen (01.07.2025) in den Anlagen des mittleren Schlossgartens einen 57 Jahre alten Mann ausgeraubt. Der 57-Jährige lernte den Unbekannten in der Klett-Passage kennen und die beiden begaben sich gemeinsam gegen 5.10 Uhr in den Schlossgarten. Hier begann der Unbekannte, den 57-Jährigen zu würgen und raubte anschließend seine Bekleidung, Tasche, Handy und seinen Geldbeutel. Der Unbekannte war zirka 30 bis 35 Jahre alt und etwa 170 bis 175 Zentimeter groß. Er hatte einen dunklen Teint, einen Dreitagebart und war schlank. Sein Erscheinungsbild war gepflegt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

